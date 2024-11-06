Російські тенісисти розлучилися через рік після вступу в шлюб

35-та ракетка світу в жіночому одиночному розряді Анастасія Потапова повідомила про розлучення з №64 рейтингу ATP представником Казахстану Олександром Шевченком.

Про це йдеться в дописі Потапової в її телеграм-каналі:

"Усім привіт. Цього разу я з не дуже позитивними новинами. На жаль, ми з Олександром прийняли рішення розійтися. Це життя. Люди сходяться, а також розходяться. Причини розлучення ми б хотіли залишити при собі. Дуже прошу вас не ставити нам зайвих запитань на цю тему і поважати наше рішення. Усім добра і любові! Ваша Настя".

Про стосунки Шевченка і Потапової стало відомо в березні 2023 року. У вересні пара оголосила про заручини, а 1 грудня тенісисти одружилися.

На початку вересня Потапова прибрала прізвище Шевченка з опису свого профілю в соціальних мережах. Крім того, з акаунта зникли весільні фото тенісистки, крім відео, на якому вона з подружками нареченої.

Олександр Шевченко до 2024 року виступав за Росію.