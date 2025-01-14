Бразильський тінейджер вибив 9-ту ракетку світу з Australian Open

Бразильський тенісист Жуан Фонсека (112) розпочав виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії з несподіваної перемоги над 9-ю ракеткою світу Андрєєм Рубльовим.

18-річний представник Південної Америки завершив матч у трьох сетах – 7:6(1), 6:3, 7:6(5), витративши для перемоги 2 години 26 хвилин. На рахунку Фонсеки 14 подач навиліт і одна подвійна помилка, у суперника було 13 ейсів і 5 подвійних. Жуан використав 2 з 10 брейк-пойнтів, Рубльов – 1 з 6.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/64 фіналу, чоловіки, одиночний розряд

Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів

Жуан Фонсека (Бразилія, Q) – Андрєй Рубльов (-, 9) 7:6(1), 6:3, 7:6(5)

Цікаво, що Фонсека вперше виступає в основній сітці турніру Grand Slam, куди він пробився через кваліфікацію. Це його 14-та перемога поспіль – наприкінці минулого сезону бразилець здобув перемогу на молодіжному Підсумковому турнірі, а цього року виграв титул на турнірі серії ATP Challenger Tour у Канберрі, Австралія.

За вихід до третього кола Жуан змагатиметься з італійцем Лоренцо Сонего (55).