Став відомий попередній склад жіночої збірної України на Олімпіаду-2024

На Олімпійських іграх-2024 Україну представлять Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська (в одиночному розряді) та сестри Кіченок (у парі).

Про це капітан жіночої збірної України Михайло Філіма повідомив у коментарі для "Суспільного".

За словами Філіми, остання, шоста квота може дістатися Лесі Цуренко або Ангеліні Калініній. Наразі жодна з них не відповідає критерію для допуску на Ігри — потрібно провести щонайменше два матчі за національну збірну впродовж олімпійського циклу.

Однак Міжнародна федерація тенісу (ITF) може зробити для них виключення. Якщо допустять обох тенісисток, то доведеться обирати між Калініною та Цуренко.

"Більше шансів потрапити до складу на Олімпіаду має Ангеліна. Мені здається, вона буде і вище в рейтингу, і були певні причини, чому вона не грала за збірну. Тому в неї більше шансів, її будуть заявляти. Це залежить від індивідуальних відносин тенісистки з федерацією та спорткомітетом, рейтингу та настрою грати на Олімпійських іграх. Це колективне рішення тренерського штабу, Федерації тенісу (бо вона подає заявки), і спорткомітету. Там є певні пункти, що має робити федерація та гравчиня, які у них відносини. І потім заявка подається через олімпійський комітет безпосередньо до ITF", — сказав Філіма.

Тенісний турнір на Олімпійських іграх-2024 у Франції пройде з 27 липня по 4 серпня.