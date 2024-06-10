Рейтинг WTA: Костюк перевершила Світоліну і встановила особистий рекорд
Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила оновлений рейтинг.
Серед українських тенісисток найвищу позицію посідає Марта Костюк. У оновленій класифікації WTA вона піднялась на 17-ту сходинку. Це — особистий рекорд Костюк. Нинішнє досягнення Марти — другий результат у історії українського жіночого тенісу. У вересні 2017 року Еліна Світоліна займала третю сходинку.
Проте зараз Світоліна вилетіла з чільної 20-ки, й тепер займає 21-шу позицію. Зазначимо, що загалом одеситка була в топ-20 протягом 349-ти тижнів у професійній кар'єрі.
Костюк вже була першою ракеткою України. Це сталося у 2023 році, коли Світоліна повернулась до участі в змаганнях після декретної відпустки. Пізніше Еліна повернула собі статус найкращої серед українок під час Вімблдону-2023.
Більше не у топ-50 Леся Цуренко. Атлетка втратила 14 сходинок, і тепер посідає лише 59-те позицію.
Зуміла покращити свою позицію Даяна Ястремська. Цього тижня ще одна одеситка розташувалася на 27-й позиції (+5 сходинок). Так само змогла піднятися вище й Ангеліна Калініна, яка посідає 46-те місце (+2). Дебютувавши в основній сітці Ролан Гаррос, покращила своє становище і Юлія Стародубцева — плюс 8 сходинок і 134-те місце.
А от Катерина Байндль та Катаріна Завацька в рейтингу опустилися — 182-е (-15) та 207-е місця (-11) відповідно.
Лідер не змінився. Перша сходинка за полькою Іґою Швьонтек, яка виграла Ролан Гаррос вже учетверте.
Рейтинг WTA
|1 (1)
|Іґа Швьонтек (Польща)
|11695
|2 (3)
|Коко Ґофф (США)
|7988
|3 (2)
|Аріна Соболенко
|7788
|4 (4)
|Єлєна Рибакіна (Казахстан)
|5973
|5 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|4625
|6 (6)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|4503
|7 (15)
|Жасмін Паоліні (Італія)
|4068
|8 (8)
|Чжен Ціньвень (Китай)
|3945
|9 (7)
|Марія Саккарі (Греція)
|3748
|10 (9)
|Он Жабер (Туніс)
|3318
|17 (20)
|Марта Костюк (Україна)
|2240
|21 (19)
|Еліна Світоліна (Україна)
|2100
|27 (32)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1712
|48 (46)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1221
|59 (45)
|Леся Цуренко (Україна)
|1048
|127 (123)
|Дарія Снігур (Україна)
|608
|134 (138)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|557
|182 (167)
|Катерина Байндль (Україна)
|421
|207 (201)
|Катаріна Завацька (Україна)
|368