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Рейтинг WTA: Костюк перевершила Світоліну і встановила особистий рекорд

Максим Салівон — 10 червня, 15:10
Рейтинг WTA: Костюк перевершила Світоліну і встановила особистий рекорд

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила оновлений рейтинг.

Серед українських тенісисток найвищу позицію посідає Марта Костюк. У оновленій класифікації WTA вона піднялась на 17-ту сходинку. Це — особистий рекорд Костюк. Нинішнє досягнення Марти — другий результат у історії українського жіночого тенісу. У вересні 2017 року Еліна Світоліна займала третю сходинку.

Проте зараз Світоліна вилетіла з чільної 20-ки, й тепер займає 21-шу позицію. Зазначимо, що загалом одеситка була в топ-20 протягом 349-ти тижнів у професійній кар'єрі.

Костюк вже була першою ракеткою України. Це сталося у 2023 році, коли Світоліна повернулась до участі в змаганнях після декретної відпустки. Пізніше Еліна повернула собі статус найкращої серед українок під час Вімблдону-2023.

Більше не у топ-50 Леся Цуренко. Атлетка втратила 14 сходинок, і тепер посідає лише 59-те позицію.

Зуміла покращити свою позицію Даяна Ястремська. Цього тижня ще одна одеситка розташувалася на 27-й позиції (+5 сходинок). Так само змогла піднятися вище й Ангеліна Калініна, яка посідає 46-те місце (+2). Дебютувавши в основній сітці Ролан Гаррос, покращила своє становище і Юлія Стародубцева — плюс 8 сходинок і 134-те місце.

А от Катерина Байндль та Катаріна Завацька в рейтингу опустилися — 182-е (-15) та 207-е місця (-11) відповідно.

Лідер не змінився. Перша сходинка за полькою Іґою Швьонтек, яка виграла Ролан Гаррос вже учетверте.

Рейтинг WTA

(оновлено 10 червня 2024 року)
1 (1) Іґа Швьонтек (Польща) 11695
2 (3) Коко Ґофф (США) 7988
3 (2) Аріна Соболенко 7788
4 (4) Єлєна Рибакіна (Казахстан) 5973
5 (5) Джессіка Пегула (США) 4625
6 (6) Маркета Вондроушова (Чехія) 4503
7 (15) Жасмін Паоліні (Італія) 4068
8 (8) Чжен Ціньвень (Китай) 3945
9 (7) Марія Саккарі (Греція) 3748
10 (9) Он Жабер (Туніс) 3318
17 (20) Марта Костюк (Україна) 2240
21 (19) Еліна Світоліна (Україна) 2100
27 (32) Даяна Ястремська (Україна) 1712
48 (46) Ангеліна Калініна (Україна) 1221
59 (45) Леся Цуренко (Україна) 1048
127 (123) Дарія Снігур (Україна) 608
134 (138) Юлія Стародубцева (Україна) 557
182 (167) Катерина Байндль (Україна) 421
207 (201) Катаріна Завацька (Україна) 368
WTA Ангеліна Калініна Катаріна Завацька Марта Костюк Ролан Гаррос Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Катерина Байндл Іга Швьонтек Юлія Стародубцева Дарія Снігур

WTA

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