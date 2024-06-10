Рейтинг WTA: Костюк перевершила Світоліну і встановила особистий рекорд

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила оновлений рейтинг.

Серед українських тенісисток найвищу позицію посідає Марта Костюк. У оновленій класифікації WTA вона піднялась на 17-ту сходинку. Це — особистий рекорд Костюк. Нинішнє досягнення Марти — другий результат у історії українського жіночого тенісу. У вересні 2017 року Еліна Світоліна займала третю сходинку.

Проте зараз Світоліна вилетіла з чільної 20-ки, й тепер займає 21-шу позицію. Зазначимо, що загалом одеситка була в топ-20 протягом 349-ти тижнів у професійній кар'єрі.

Костюк вже була першою ракеткою України. Це сталося у 2023 році, коли Світоліна повернулась до участі в змаганнях після декретної відпустки. Пізніше Еліна повернула собі статус найкращої серед українок під час Вімблдону-2023.

Більше не у топ-50 Леся Цуренко. Атлетка втратила 14 сходинок, і тепер посідає лише 59-те позицію.

Зуміла покращити свою позицію Даяна Ястремська. Цього тижня ще одна одеситка розташувалася на 27-й позиції (+5 сходинок). Так само змогла піднятися вище й Ангеліна Калініна, яка посідає 46-те місце (+2). Дебютувавши в основній сітці Ролан Гаррос, покращила своє становище і Юлія Стародубцева — плюс 8 сходинок і 134-те місце.

А от Катерина Байндль та Катаріна Завацька в рейтингу опустилися — 182-е (-15) та 207-е місця (-11) відповідно.

Лідер не змінився. Перша сходинка за полькою Іґою Швьонтек, яка виграла Ролан Гаррос вже учетверте.

Рейтинг WTA

(оновлено 10 червня 2024 року)