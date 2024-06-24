Костюк та Ястремська продемонстрували незначний регрес у рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Перша ракетка України Марта Костюк опустилась на дві позиції та стала 18-ю. Також, зазнало зміни місце Даяни Ястремської в списку. Українка тепер 28-ма (була 28-ю).

До топ-200 рейтингу повернулася Катаріна Завацька, яка покращила 10 позицій.

Загальний залік продовжує впевнено очолювати полька Іґа Швьонтек, яка учетверте виграла Ролан Гаррос. Раніше ми повідомляли, що титулована тенісистка пропустить початок трав'яного сезону.

Рейтинг WTA

(оновлено 24 червня 2024 року)