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Костюк та Ястремська продемонстрували незначний регрес у рейтингу WTA

Станіслав Лисак — 24 червня, 09:20
Костюк та Ястремська продемонстрували незначний регрес у рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Перша ракетка України Марта Костюк опустилась на дві позиції та стала 18-ю. Також, зазнало зміни місце Даяни Ястремської в списку. Українка тепер 28-ма (була 28-ю).

До топ-200 рейтингу повернулася Катаріна Завацька, яка покращила 10 позицій.

Загальний залік продовжує впевнено очолювати полька Іґа Швьонтек, яка учетверте виграла Ролан Гаррос. Раніше ми повідомляли, що титулована тенісистка пропустить початок трав'яного сезону.

Рейтинг WTA

(оновлено 24 червня 2024 року)


1 (1)Іґа Швьонтек (Польща)11695
2 (2)Коко Ґофф (США)8128
3 (3)Аріна Соболенко7841
4 (4)Єлєна Рибакіна (Казахстан)6026
5 (5)Джессіка Пегула (США)5025
6 (6)Маркета Вондроушова (Чехія)4463
7 (7)Жасмін Паоліні (Італія)4068
8 (8)Чжен Ціньвень (Китай)4055
9 (9)Марія Саккарі (Греція)3805
10 (10)Он Жабер (Туніс)3801
18 (16)Марта Костюк (Україна)2240
21 (21)Еліна Світоліна (Україна)2099
28 (27)Даяна Ястремська (Україна)1710
44 (47)Ангеліна Калініна (Україна)1221
57 (59)Леся Цуренко (Україна)1048
131 (128) Дарія Снігур (Україна)592
153 (153) Юлія Стародубцева (Україна)490
175 (174) Катерина Байндль (Україна)433
200 (210) Катаріна Завацька (Україна)372

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