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Сіннер продовжує лідирувати у оновленому рейтингу АТР, українці потроху прогресують

Станіслав Матусевич — 3 лютого 2025, 13:16
Яннік Сіннер
Яннік Сіннер
Getty images

У понеділок, 3 лютого, чоловіча асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила свій рейтинг.

Зі спортсменів першої десятки цього тижня грав лише Андрєй Рубльов у Монпельє, проте великих успіхів не досягнув, тож змін у ній не сталося.

Італієць Яннік Сіннер продовжує впевнено очолювати рейтинг, випереджаючи на 3695 очок німця Александра Звєрєва.

Українці продовжують перебувати за межею топ-300, але більшість із них досягли прогресу, а Олег Приходько піднявся одразу на 23 рядки. Найбільшого падіння зазнав Ерік Ваншельбойм, він залишив топ-500.

Рейтинг ATP

(Оновлено 3 лютого)

1 (1). Яннік Сіннер (Італія) – 11830 очок;
2 (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8135;
3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7010;
4 (4). Тейлор Фріц (США) – 5050;
5 (5). Каспер Рууд (Норвегія) – 4160;
6 (6). Новак Джокович (Сербія) – 3900;
7 (7). Даніїл Медведєв (-) – 3780;
8 (8). Алекс де Мінор (Австралія) – 3735;
9 (9). Томмі Пол (США) – 3495;
10 (10). Андрєй Рубльов (-) – 3220;

...

311 (311). Олександр Овчаренко (Україна) – 166;
327 (350). Олег Приходько (Україна) – 155;
384 (392). Віталій Сачко (Україна) – 122;
393 (404). Вадим Урсу (Україна) – 120;
501 (475). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 79;
506 (504). Юрій Джавакян (Україна) – 78;
515 (528). Ілля Марченко (Україна) – 73;
535 (545). Олексій Крутих (Україна) – 69;
552 (548). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 65.

Нагадаємо, минулого тижня чоловіча збірна України поступилася у матчевій зустрічі плейоф Кубка Девіса команді Тунісу та опустилася до Другої світової групи.

АТР В'ячеслав Бєлінський Ілля Марченко Віталій Сачко Олександр Овчаренко Яннік Сіннер Олексій Крутих Ерік Ваншельбойм Вадим Урсу Олег Приходько Юрій Джавакян

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