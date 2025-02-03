Сіннер продовжує лідирувати у оновленому рейтингу АТР, українці потроху прогресують

У понеділок, 3 лютого, чоловіча асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила свій рейтинг.

Зі спортсменів першої десятки цього тижня грав лише Андрєй Рубльов у Монпельє, проте великих успіхів не досягнув, тож змін у ній не сталося.

Італієць Яннік Сіннер продовжує впевнено очолювати рейтинг, випереджаючи на 3695 очок німця Александра Звєрєва.

Українці продовжують перебувати за межею топ-300, але більшість із них досягли прогресу, а Олег Приходько піднявся одразу на 23 рядки. Найбільшого падіння зазнав Ерік Ваншельбойм, він залишив топ-500.

Рейтинг ATP

(Оновлено 3 лютого)





1 (1). Яннік Сіннер (Італія) – 11830 очок;

2 (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8135;

3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7010;

4 (4). Тейлор Фріц (США) – 5050;

5 (5). Каспер Рууд (Норвегія) – 4160;

6 (6). Новак Джокович (Сербія) – 3900;

7 (7). Даніїл Медведєв (-) – 3780;

8 (8). Алекс де Мінор (Австралія) – 3735;

9 (9). Томмі Пол (США) – 3495;

10 (10). Андрєй Рубльов (-) – 3220;

...

311 (311). Олександр Овчаренко (Україна) – 166;

327 (350). Олег Приходько (Україна) – 155;

384 (392). Віталій Сачко (Україна) – 122;

393 (404). Вадим Урсу (Україна) – 120;

501 (475). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 79;

506 (504). Юрій Джавакян (Україна) – 78;

515 (528). Ілля Марченко (Україна) – 73;

535 (545). Олексій Крутих (Україна) – 69;

552 (548). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 65.

Нагадаємо, минулого тижня чоловіча збірна України поступилася у матчевій зустрічі плейоф Кубка Девіса команді Тунісу та опустилася до Другої світової групи.