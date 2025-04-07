Сачко піднявся у топ-300 рейтингу ATP та став першою ракеткою України
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 7 квітня.
Перша п'ятірка не зазнала змін. З великим відривом продовжує лідирувати дискваліфікований на 3 місяці по допінговій справі Яннік Сіннер. Навіть втрачена тисяча очок через неможливість захисту минулорічного титулу на турнірі в Маямі не вплинула на позицію італійця.
Другим залишається німець Александр Звєрєв, третім – іспанець Карлос Алькарас. Четверту сходинку посідає американець Тейлор Фрітц, а п'ятим наразі є найтитулованіший тенісист в історії Новак Джокович.
Українські тенісисти зуміли відіграти значну кількість позицій. Найбільше заробив Віталій Сачко, який піднявся на 72 сходинки, повернувся до топ-300 та став першою ракеткою України.
Олександр Овчаренко та Олег Приходько піднялися на 4 позиції, а ось Вадим Урсу з В'ячеславом Бєлінським втратили кілька місць у рейтингу.
Рейтинг ATP:
- (1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 330 очок;
- (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 645;
- (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 6 720;
- (4). Тейлор Фрітц (США) – 5 290;
- (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 510;
- (7). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3 780;
- (6). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 765;
- (8). Стефанос Циципас (Греція) – 3 445;
- (9). Андрєй Рубльов (-) – 3 440;
- (10). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 335;
...
300 (372). Віталій Сачко (Україна) – 175;
323 (327). Олександр Овчаренко (Україна) – 159;
328 (333). Олег Приходько (Україна) – 155;
485 (474). Вадим Урсу (Україна) – 85;
489 (487). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 83;
511 (510). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 77.
Напередодні стало відомо, що Еліна Світоліна зберегла статус першої ракетки України, а також позиції інших українок в оновленому рейтингу WTA.