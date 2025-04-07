Сачко піднявся у топ-300 рейтингу ATP та став першою ракеткою України

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 7 квітня.

Перша п'ятірка не зазнала змін. З великим відривом продовжує лідирувати дискваліфікований на 3 місяці по допінговій справі Яннік Сіннер. Навіть втрачена тисяча очок через неможливість захисту минулорічного титулу на турнірі в Маямі не вплинула на позицію італійця.

Другим залишається німець Александр Звєрєв, третім – іспанець Карлос Алькарас. Четверту сходинку посідає американець Тейлор Фрітц, а п'ятим наразі є найтитулованіший тенісист в історії Новак Джокович.

Українські тенісисти зуміли відіграти значну кількість позицій. Найбільше заробив Віталій Сачко, який піднявся на 72 сходинки, повернувся до топ-300 та став першою ракеткою України.

Олександр Овчаренко та Олег Приходько піднялися на 4 позиції, а ось Вадим Урсу з В'ячеславом Бєлінським втратили кілька місць у рейтингу.

Рейтинг ATP:

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 330 очок; (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 645; (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 6 720; (4). Тейлор Фрітц (США) – 5 290; (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 510; (7). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3 780; (6). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 765; (8). Стефанос Циципас (Греція) – 3 445; (9). Андрєй Рубльов (-) – 3 440; (10). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 335;

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300 (372). Віталій Сачко (Україна) – 175;

323 (327). Олександр Овчаренко (Україна) – 159;

328 (333). Олег Приходько (Україна) – 155;

485 (474). Вадим Урсу (Україна) – 85;

489 (487). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 83;

511 (510). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 77.

Напередодні стало відомо, що Еліна Світоліна зберегла статус першої ракетки України, а також позиції інших українок в оновленому рейтингу WTA.