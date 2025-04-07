Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сачко піднявся у топ-300 рейтингу ATP та став першою ракеткою України

Станіслав Лисак — 7 квітня 2025, 10:52
Віталій Сачко
Віталій Сачко
Getty Images

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 7 квітня.

Перша п'ятірка не зазнала змін. З великим відривом продовжує лідирувати дискваліфікований на 3 місяці по допінговій справі Яннік Сіннер. Навіть втрачена тисяча очок через неможливість захисту минулорічного титулу на турнірі в Маямі не вплинула на позицію італійця.

Другим залишається німець Александр Звєрєв, третім – іспанець Карлос Алькарас. Четверту сходинку посідає американець Тейлор Фрітц, а п'ятим наразі є найтитулованіший тенісист в історії Новак Джокович.

Українські тенісисти зуміли відіграти значну кількість позицій. Найбільше заробив Віталій Сачко, який піднявся на 72 сходинки, повернувся до топ-300 та став першою ракеткою України.

Олександр Овчаренко та Олег Приходько піднялися на 4 позиції, а ось Вадим Урсу з В'ячеславом Бєлінським втратили кілька місць у рейтингу.

Рейтинг ATP:

  1. (1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 330 очок;
  2. (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 645;
  3. (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 6 720;
  4. (4). Тейлор Фрітц (США) – 5 290;
  5. (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 510;
  6. (7). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3 780;
  7. (6). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 765;
  8. (8). Стефанос Циципас (Греція) – 3 445;
  9. (9). Андрєй Рубльов (-) – 3 440;
  10. (10). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 335;

...

300 (372). Віталій Сачко (Україна) – 175;
323 (327). Олександр Овчаренко (Україна) – 159;
328 (333). Олег Приходько (Україна) – 155;
485 (474). Вадим Урсу (Україна) – 85;
489 (487). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 83;
511 (510). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 77.

Напередодні стало відомо, що Еліна Світоліна зберегла статус першої ракетки України, а також позиції інших українок в оновленому рейтингу WTA.

ATP В'ячеслав Бєлінський Новак Джокович Віталій Сачко Яннік Сіннер Карлос Алькарас Вадим Урсу Олег Приходько Тейлор Фрітц Рейтинг ATP

ATP

Дванадцять гравців подали судовий позов проти тенісних організацій в США
Профспілка тенісистів подала судові позови проти провідних тенісних організацій
Овчаренко втратив 11 позицій рейтингу ATP, лідери не зазнали змін
Овчаренко втратив одну позицію в оновленому рейтингу ATP, дискваліфікований Сіннер залишився першим
Овчаренко та Ваншельбойм не змогли подолати перший раунд Челленджера в Нью-Делі

Останні новини