Одна зміна в першій десятці, підйом Приходька та провал Овчаренка в оновленому рейтингу ATP
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 21 липня.
Перша ракетка України Віталій Сачко піднявся на одну позицію та залишається єдиним українцем у топ-300.
Продовжує лідирувати в рейтингу італієць Яннік Сіннер, який виграв Вімблдон, другим йде фіналіст турніру, іспанець Карлос Алькарас.
У першій десятці відбулася лише одна зміна, американець Бен Шелтон обійшов норвежця Хольгера Руде.
Серед українців значні зміни відбулися в топ-400 рейтингу. Олег Приходько піднявся на 19 сходинок, а Олександр Овчаренко опустився відразу на 35.
Українці з топ-500 здобули по кілька позицій кожен, серед них: Вадим Урсу, Олексій Крутих, Ерік Ваншельбойм та Юрій Джавакян.
Рейтинг ATP
- (1). Яннік Сіннер (Італія) – 12 030 очок;
- (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 600;
- (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 6 030;
- (4). Тейлор Фрітц (США) – 5 035;
- (5). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 650;
- (6). Новак Джокович (Сербія) – 4 130;
- (7). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 350;
- (9). Бен Шелтон (США) – 3 330;
- (8). Хольгер Руне (Данія) – 3 250;
- (10). Андрєй Рубльов (-) – 3 160;
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212 (213). Віталій Сачко (Україна) – 259;
316 (335). Олег Приходько (Україна) – 160;
381 (346). Олександр Овчаренко (Україна) – 127;
417 (425). Вадим Урсу (Україна) – 109;
444 (445). Олексій Крутих (Україна) – 99;
465 (474). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 90;
483 (484). Юрій Джавакян (Україна) – 84.
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна та Даяна Ястремська покращили свої позиції.