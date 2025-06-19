Перша ракетка світу програв перший поєдинок після фіналу Ролан Гаррос

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер поступився у матчі другого кола трав'яного турніру серії АТР 500 у німецькому Галле казахстанському спортсмену Александру Бублику (45). Перший раунд змагань Сіннер пропускав.

Зустріч тривала 2 години 4 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 6:4 на користь Бублика.

Terra Wortmann Open – АТР 500

Галле, Німеччина, трава

Призовий фонд: $2,683,820

Друге коло, 19 червня

Александр Бублик (Казахстан) – Яннік Сіннер (Італія) 3:6, 6:3, 6:4

Суперники зустрічалися вшосте, Сіннер має чотири перемоги. У наступному колі змагань Бублик зіграє проти Томаша Махача (23, Чехія).

Сіннер не поступався комусь іншому, окрім іспанця Карлоса Алькараса, з серпня 2024 року.

Нагадаємо, що перші для себе в сезоні матчі на траві програли й представниці жіночої топ-5 італійка Жасмін Паоліні та американка Коко Гофф.