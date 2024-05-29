Надаль може пожертвувати Вімблдоном заради Олімпіади

22-разовий переможець турнірів Grand Slam Рафаель Надаль може пропустити Вімблдон для того, аби краще підготуватися до Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Своїми планами на найближче майбутнє іспанець поділився після драматичного вильоту з Ролан Гаррос. Його слова цитує BBC.

"Зараз мені здається складним перейти на траву, а потім повернутися на ґрунт на Олімпіаді. Не можу нічого стверджувати. Мені треба поговорити з командою та проаналізувати факти.

Але не думаю, що після всього, що трапилося з моїм тілом, буде розумним робити великий перехід на зовсім інше покриття, а потім одразу ж повертатися на ґрунт", — сказав Надаль.