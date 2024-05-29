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Надаль може пожертвувати Вімблдоном заради Олімпіади

Игорь Чернявский — 29 травня, 16:40
Надаль може пожертвувати Вімблдоном заради Олімпіади

22-разовий переможець турнірів Grand Slam Рафаель Надаль може пропустити Вімблдон для того, аби краще підготуватися до Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Своїми планами на найближче майбутнє іспанець поділився після драматичного вильоту з Ролан Гаррос. Його слова цитує BBC.

"Зараз мені здається складним перейти на траву, а потім повернутися на ґрунт на Олімпіаді. Не можу нічого стверджувати. Мені треба поговорити з командою та проаналізувати факти.
Але не думаю, що після всього, що трапилося з моїм тілом, буде розумним робити великий перехід на зовсім інше покриття, а потім одразу ж повертатися на ґрунт", — сказав Надаль.

Нагадаємо, напередодні Рафа вперше у своїй кар’єрі вилетів з Ролан Гаррос у першому колі. Після матчу з Олександром Звєрєвим іспанець заявив, що, ймовірно, це його остання поява на відкритому чемпіонаті Франції в якості професійного гравця.

Вімблдон Рафаель Надаль

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