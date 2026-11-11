У віці 79 років пішов із життя заслужений тренер України з боксу
На 80-му році життя перестало битися серце заслуженого тренера України з боксу Геннадія Грачова.
Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.
Як йдеться у заяві організації, Грачов пропрацював у боксі понад пів століття. Протягом цього часу виховав низку спортсменів, з яких деякі стали майстрами спорту.
За твердженнями ФБУ, 79-річний наставник за час свого життя зробив вагомий внесок у розвиток української боксерської школи.
"Федерація боксу України висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і вихованцям Геннадія Сергійовича.
Світла пам'ять про тренера, який присвятив боксу понад пів століття, назавжди залишиться в історії українського спорту".
Напередодні стало відомо, що пішов з життя видатний український тренер Анатолій Чумаков, який понад 60 років присвятив боксу.