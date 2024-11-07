Паоліні встановила унікальне досягнення для італійського жіночого тенісу

Четверта ракетка світу Жасмін Паоліні забезпечила собі місце в першій п'ятірці рейтингу WTA за підсумками сезону, незважаючи на виліт з Підсумкового турніру в Ер-Ріяді.

Наразі Жасмін займає четверте місце в live-рейтингу, перевершити італійку після WTA Finals може лише одна тенісистка – Чжен Ціньвень, якщо виграє титул. Таким чином, Паоліні стане першою представницею своєї країни, яка завершить сезон у першій п’ятірці світового рейтингу.

Раніше найкраще досягнення серед італійок належало Сарі Еррані, яка завершила сезон 2012 року на шостій позиції.

На Підсумковому турнірі Паоліні спочатку здолала Єлєну Рибакіну з Казахстану, але потім програла Аріні Сабалєнці і китаянці Чжен Ціньвень.

У сезоні 2024 італійка зіграла у фіналах Ролан Гаррос і Вімблдона. Також на її рахунку перемога на престижному турнірі WTA 1000 в Дубаї.