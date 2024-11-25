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Овчаренко пробився в основну сітку турніру в Португалії

Олексій Мурзак — 25 листопада 2024, 17:18
Овчаренко пробився в основну сітку турніру в Португалії
Олександр Овчаренко
BTU

Український тенісист Олександр Овчаренко (332) переміг представника Португалії Тьягу Перейру (541) в фіналі кваліфікації Челленджера в Португалії.

Матч тривав 1 годину 30 хвилин й завершився з рахунком 6:1, 7:6.

Українець 1 раз подав навиліт та реалізував 4 брейкпойнти з 13.

Його суперник в основній сітці визначиться згодом.

Maia Open – Челленджер
Мая, Португалія
Призовий фонд – €120,950
Кваліфікація, фінал, 25 листопада

Олександр Овчаренко (Україна) – Тьягу Перейра (Португалія) 6:1, 7:6

Нагадаємо, 25 листопада Україна знову отримала нового лідера. Тепер першою ракеткою країни вважається Олег Приходько, який нещодавно непогано виступив на італійських турнірах. Він піднявся одразу на 24 позиції.

Статус першої ракетки України втратив Олександр Овчаренко, а Вадим Урсу продовжив своє падіння, опустившись на 37 рядків.

ATP Challenger Tour Олександр Овчаренко

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