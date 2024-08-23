Орлов разом із Геновим поступились у півфіналі парного турніру у Добричі

Український тенісист Владислав Орлов разом із представником Болгарії Антоні Геновим поступилися парі Александера Меріно та Крістофа Негріту у півфіналі турніру у Добричі, Болгарія.

Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 2:1 (6:2, 3:6, 10:7).

Пара українця та болгарина здобула мінімальну перевагу на початку першого сету, але майже одразу втратила її, і лише під кінець змогла отримати додаткове очко. Другий сет виявився невдалим для суперників українця, на початку обидві пари раз за разом наздоганяли одне одного, але Орлов зміг вибити для себе з Геновим перемогу.

Третій, вирішальний сет був схожим на попередній, команди наздоганяли одна одну, але перуанець та німець змогли взяти ініціативу у свої руки, та здобули впевнену перемогу.

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Добрич, Болгарія, Грунт

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Парний розряд

Півфінал, 23 серпня

Александер Меріно (Перу) та Крістоф Негріту (Німеччина) — Владислав Орлов (Україна)/Антоні Генов (Болгарія) 2:1 (6:2, 3:6, 10:7)

Нагадаємо, напередодні українська тенісистка Надія Кіченок у парі з угоркою Тімеєю Бабош зазнала поразки від мексиканки Джуліани Олмос та нейтральної росіянки Александри Панової у 1/4 парного турніру WTA 500 у Монтерреї, Мексика.