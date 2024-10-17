Сачко та Крутих вийшли у чвертьфінал турніру в Італії в парному розряді, Орлов вилетів
Українські тенісисти Віталій Сачко та Олексій Крутих здобули перемогу над італійцями Маттео Гіганте та Джорджо Рікка у першому колі Челленджера в Ольбії (Італія) в парному розряді.
Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3. Пара українців жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 6 з 9 брейк-пойнтів.
В іншому поєдинку першого кола Владислав Орлов у парі з італійцем Аугусто Вірджілі програв представникам Італії Маттео та Андреа Вавассорі.
Олексій Крутих/Віталій Сачко (Україна) – Маттео Гіганте/Джорджо Рікка (Італія) 6:4, 6:3
Маттео Вавассорі/Андреа Вавассорі (Італія) – Владислав Орлов (Україна)/Аугусто Вірджілі (Італія) 7:5, 7:6(9)
У чвертьфіналі Олексій та Віталій зіграють проти іспанця Серхіо Мартоса Горнеса та поляка Шимона Валькова.
Нагадаємо, у першому колі одиночного розряду Крутих поступився Еміліо Нава із США. А Сачко та Ордов не змогли подолати кваліфікацію.