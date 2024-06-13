Орлов вийшов у півфінал парного розряду турніру у Франції

Українець Владислав Орлов у парі з Маркосом Каловелонісом з Греції обіграли канадсько-новозеландський дует Келсі Стівенсон/Хосе Рубін Стетем у чвертьфіналі турніру в Ліоні (Франція).

Матч тривав 1 годину 6 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3. Орлов та Каловелоніс жодного разу не подали навиліт та використали 3 з 7 брейк-пойнтів.

ATP Challenger 100

Ліон, Франція

Ґрунт

Пари, 1/4 фіналу

13 червня

Владислав Орлов (Україна)/Маркос Каловелоніс (Греція) — Келсі Стівенсон (Канада) /Хосе Рубін Стетем (Нова Зеландія) 6:4, 6:3

У півфіналі їх суперниками буде переможець поєдинку Хорда Санчіс/Вега Ернандес (Іспанія) - Уго Гастон/Клеман Табюр (Франція)