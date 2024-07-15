Орлов здобув впевнену перемогу на старті Челленджера в Астані
Український тенісист Владислав Орлов (578) переміг ізраїльтянина Даніеля Цукермана (478) у першому колі Челленджера в Астані (Казахстан).
Поєдинок тривав 1 годину 14 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3.
Українець зробив 4 ейси, допустив 2 подвійні помилки та використав 2 з 3 брейкпойнтів.
ATP Challenger 50
Призовий фонд — 41,000$
Астана, Казахстан
Хард
Перше коло, 15 червня
Владислав Орлов (Україна) — Даніель Цукерман (Ізраїль) 6:4, 6:3
У наступному колі Орлов зіграє проти переможця пари Євгеній Карловскій/Алафія Аєні.