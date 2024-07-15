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Орлов здобув впевнену перемогу на старті Челленджера в Астані

Владислав Уткін — 15 липня, 13:43
Орлов здобув впевнену перемогу на старті Челленджера в Астані

Український тенісист Владислав Орлов (578) переміг ізраїльтянина Даніеля Цукермана (478) у першому колі Челленджера в Астані (Казахстан).

Поєдинок тривав 1 годину 14 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Українець зробив 4 ейси, допустив 2 подвійні помилки та використав 2 з 3 брейкпойнтів.

ATP Challenger 50
Призовий фонд — 41,000$
Астана, Казахстан
Хард
Перше коло, 15 червня

Владислав Орлов (Україна) — Даніель Цукерман (Ізраїль) 6:4, 6:3

У наступному колі Орлов зіграє проти переможця пари Євгеній Карловскій/Алафія Аєні.

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