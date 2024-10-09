У 2025 році на Вімблдоні з'явиться автоматична електронна система, яка фіксує місце приземлення м'яча (ELC)

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Це означає, що вперше в історії на Вімблдоні не буде лінійних суддів.

На всіх 18 матчевих кортах, включно з Центральним кортом, буде встановлено автоматизовану електронну систему виклику суддів на корт.

"Переглянувши результати тестування, ми вважаємо, що технологія є достатньо надійною, і настав час зробити цей важливий крок у прагненні до максимальної точності суддівства.

Ми дуже серйозно ставимося до нашої відповідальності за баланс традицій та інновацій на Вімблдоні. Протягом багатьох десятиліть лінійні судді відігравали центральну роль у системі суддівства на Вімблдоні , і ми визнаємо їхній цінний внесок і дякуємо їм за відданість справі та службу", – сказано в заяві організаторів.

Також у 2025 році розклад фінального вікенду Вімблдону було скориговано: фінали чоловічого та жіночого парного розряду розпочнуться о 13:00, а фінали жіночого та чоловічого одиночного розряду – о 16:00, у другу суботу та неділю турніру відповідно.

Вімблдон-2025 відбудеться з 30 червня до 13 липня.



