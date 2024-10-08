Цуренко зупинила Бултер: огляд переможного матчу на турнірі в Ухані

Українська тенісистка Леся Цуренко (96) здобула перемогу над британкою Кеті Бултер (34) на старті турніру WTA 1000 в Ухані, Китай.

В матчі першого кола українка здобула перемогу з рахунком 6:2, 7:5.

Українка виграла вчетверте у п'яти протистояннях із британкою. Їхні попередні зустрічі також проходили на хардовому покритті.

Огляд матчу

У наступному колі Леся зіграє проти польки Магди Лінетт (45), яка в першому колі пройшла росіянку Людмилу Самсонову (23).

Цуренко вперше за два місяці змогла здобути перемогу в основній сітці змагань. На початку серпня українка переграла Б'янку Андреєску на турнірі WTA 1000 у Торонто.

Нагадаємо, напередодні Даяна Ястремська вилетіла з "тисячника" в Ухані, поступившись Еріці Андрєєвій.