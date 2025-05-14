Стернс – Світоліна: огляд епічного матчу турніру в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (14) у драматичному матчі поступилася американці Пейтон Стернс (42) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Римі.

Огляд поєдинку

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: $6,911,032

Чвертьфінал, 13 травня

Пейтон Стернс (США) – Еліна Світоліна (Україна) 6:2, 4:6, 7:6(4)

Це була перша зустріч суперниць. Стернс вперше в кар'єрі вийшла у півфінал турніру серії WTA 1000 і далі зіграє проти італійки Жасмін Паоліні (5).

Зазначимо, що Стернс встановила рекорд WTA-туру у Відкритій Ері, вигравши три поспіль матчі на тай-брейках вирішального сету. У попередніх іграх вона таким чином обіграла співвітчизницю Медісон Кіз та японку Наомі Осаку.

Світоліна 23 раз у кар'єрі зіграла у чвертьфіналі змагань такого рівня і досягала півфіналів 12 разів, востаннє – два тижні тому в Мадриді.

Нагадаємо, що у другому колі змагань у столиці Італії Світоліна перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро (72), у третьому раунді дотиснула американку Гейлі Баптист (90), а у четвертому була сильнішою за ще одну представницю США Даніель Коллінз (35).