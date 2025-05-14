Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Стернс – Світоліна: огляд епічного матчу турніру в Римі

Станіслав Лисак — 14 травня 2025, 07:38
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна
Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна (14) у драматичному матчі поступилася американці Пейтон Стернс (42) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Римі.

Огляд поєдинку

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: $6,911,032
Чвертьфінал, 13 травня

Пейтон Стернс (США) – Еліна Світоліна (Україна) 6:2, 4:6, 7:6(4)

Це була перша зустріч суперниць. Стернс вперше в кар'єрі вийшла у півфінал турніру серії WTA 1000 і далі зіграє проти італійки Жасмін Паоліні (5).

Зазначимо, що Стернс встановила рекорд WTA-туру у Відкритій Ері, вигравши три поспіль матчі на тай-брейках вирішального сету. У попередніх іграх вона таким чином обіграла співвітчизницю Медісон Кіз та японку Наомі Осаку.

Світоліна 23 раз у кар'єрі зіграла у чвертьфіналі змагань такого рівня і досягала півфіналів 12 разів, востаннє – два тижні тому в Мадриді.

Нагадаємо, що у другому колі змагань у столиці Італії Світоліна перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро (72), у третьому раунді дотиснула американку Гейлі Баптист (90), а у четвертому була сильнішою за ще одну представницю США Даніель Коллінз (35).

Internazionali BNL d'Italia WTA Еліна Світоліна WTA 1000 Пейтон Стернс

Еліна Світоліна

Світоліна в неймовірно драматичному матчі програла чвертьфінал у Римі
Довела до сказу: Світоліна потужним камбеком змусила суперницю ламати ракетку
Визначилася потенційна суперниця Світоліної у півфіналі турніру в Римі
Світоліна розповіла, чи перемогла б саму себе зразка 2017 року
Світоліна проведе чвертьфінальний матч у Римі 13 травня: відомий час

Останні новини