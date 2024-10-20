Новий тренер Швьонтек розповів, що вона робить краще за всіх інших на корті

Відомий бельгійський тренер Вім Фіссетт розповів, що у співпраці з першою ракеткою світу Ігою Швьонтек поки не ставить точні цілі, адже потрібно проаналізувати багато даних.

Слова Фіссетта наводить Eurosport:

"Вперше я зустрів її у 2018 році, коли вона виграла Вімблдон у юніорському віці. Вона була зі своїм тренером на Вечері чемпіонів (Вім тоді був тренером Анжеліки Кербер, яка виграла титул серед жінок). Я пам'ятаю її як дуже милу дівчину, дуже молоду і трохи сором'язливу. Це було моє перше враження про Ігу. За шість років вона дуже виросла і змінила свій статус, ставши еталоном жіночого тенісу.

Що найбільше вразило в перших розмовах? Її професіоналізм. Але не тільки її професіоналізм. Це професіоналізм усієї її команди. Ізі пощастило бути оточеною чудовими людьми. У неї були чудові тренери та кваліфіковані люди, які прагнули бути найкращими у своїй галузі. Найкращий фізіотерапевт, найкращий психолог, найкращий тренер тощо.

Я з тих, хто завжди мислить довгостроково. Важливо спиратися на свої якості, на те, що працює. Але кожен може вдосконалюватися. Кожен може ставати кращим з кожним роком. Рутина і звички – найнебезпечніші речі у спорті вищого рівня.

Я тренував Ігу кілька разів, і її відмінність у тому, що ніхто не рухається краще за неї на корті. Мене дуже вразило те, як вона рухається протягом останніх двох років. Мені подобається працювати з інформацією, розмовляти та обмінюватися ідеями зі своїми гравцями. А на це потрібен час. Через кілька місяців ми зможемо встановити точні цілі та сфери для вдосконалення".

Раніше Швьонтек попрощалася зі своїм тренером Томашем Вікторовським, з яким працювала з грудня 2021 року і виграла за цей період 19 титулів. У період з 2022 по 2024 рік вона тричі поспіль ставала найкращою на Ролан Гаррос і додала до цього перемогу на Відкритому чемпіонаті США 2022 року. Крім того, вона завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор. Під час роботи з Вікторовським полька піднялася на позицію лідера рейтингу WTA.