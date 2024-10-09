Джокович встановив новий рекорд на Мастерсах, обійшовши Надаля

Сербський тенісист Новак Джокович (4) встановив рекорд за відсотком виграних матчів на турнірах серії Мастерс.

Про це повідомляє статистичний ресурд Opta.

З моменту заснування формату в 1990 році Новак Джокович виграв 406 з 495 матчів (82,02% перемог), випередивши Рафаеля Надаля (82,00%, 410 перемог у 500 матчах).

Відзначимо, що в третьому колі Новак здолав Флавіо Коболлі з Італії (30) в двох сетах. Матч тривав 1 годину 4 хвилини. Обидва тенісисти виконали по 3 ейси, серб припустився двох подвійних помилок, італієць – однієї. Джокович реалізував 4 з 9 брейкпойнтів, у суперника їх не було.

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Третє коло, 8 жовтня

Новак Джокович (Сербія) – Флавіо Коболлі (Італія) – 6:1, 6:2

У матчі 1/8 фіналу Новак змагатиметься проти "нейтрального" тенісиста Романа Сафіулліна.