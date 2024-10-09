Джокович встановив новий рекорд на Мастерсах, обійшовши Надаля
Новак Джокович
Getty Images
Сербський тенісист Новак Джокович (4) встановив рекорд за відсотком виграних матчів на турнірах серії Мастерс.
Про це повідомляє статистичний ресурд Opta.
З моменту заснування формату в 1990 році Новак Джокович виграв 406 з 495 матчів (82,02% перемог), випередивши Рафаеля Надаля (82,00%, 410 перемог у 500 матчах).
Відзначимо, що в третьому колі Новак здолав Флавіо Коболлі з Італії (30) в двох сетах. Матч тривав 1 годину 4 хвилини. Обидва тенісисти виконали по 3 ейси, серб припустився двох подвійних помилок, італієць – однієї. Джокович реалізував 4 з 9 брейкпойнтів, у суперника їх не було.
Rolex Shanghai Masters – ATP Masters 1000
Шанхай, Китай, Хард
Призовий фонд – $10,298,535
Третє коло, 8 жовтня
Новак Джокович (Сербія) – Флавіо Коболлі (Італія) – 6:1, 6:2
У матчі 1/8 фіналу Новак змагатиметься проти "нейтрального" тенісиста Романа Сафіулліна.