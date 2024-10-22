Колишній уругвайський футболіст Форлан виступить на професійному тенісному турнірі в Монтевідео

Колишній футболіст збірної Уругваю з футболу Дієго Форлан заявився на парний турнір Челенджер у Монтевідео, який відбудеться з 11 по 17 листопада.

Про це повідомив журналіст Гонсало Феррейра.

Форлан зіграє в дуеті з відомим аргентинським тенісистом Федеріко Корією.

45-річний ексфутболіст відомий своїми виступами за Атлетіко, Вільярреал, Манчестер Юнайтед та Інтер. Він був визнаний найкращим гравцем чемпіонату світу 2010 року і двічі здобував Золоту бутсу.

Відзначимо, що в дитинстві Дієго подавав великі надії в тенісі. Після завершення кар'єри у 2019 році бере участь у ветеранських турнірах ITF.

32-річний Корія наразі займає 101 місце у світовому рейтингу, він ще не вигравав титулів ATP, але має 6 перемог на турнірах ATP Challenger Tour в одиночному розряді і один в парному.