Навратілова розповіла, до яких наслідків призведе дискваліфікація Сіннера

Легендарна тенісистка Мартіна Навратілова критично висловилася щодо тримісячної дискваліфікації Янніка Сіннера, яка була накладена Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA).

Своєю думкою Навратілова поділилась у соцмережі X:

"Я все ще вважаю, що це має поганий вигляд. Ми намагаємося не допускати допінг у спорт, а Яннік Сіннер – не такий. Ця тримісячна дискваліфікація нікому не допомагає. Принаймні, Яннік просто закриє це питання і матиме вимушену відпустку. Теніс програє у всьому".

Зазначимо, перша ракетка світу Сіннер був усунений від змагань на строк з 9 лютого по 4 травня через порушення антидопінгових правил.

Мартіна Навратілова – одна з найвидатніших тенісисток в історії. Вона 18-разова переможниця турнірів Grand Slam в одиночному розряді, а також володарка 41 титулу в парних змаганнях.