Навратілова розповіла, до яких наслідків призведе дискваліфікація Сіннера
Мартіна Навратілова
WTA
Легендарна тенісистка Мартіна Навратілова критично висловилася щодо тримісячної дискваліфікації Янніка Сіннера, яка була накладена Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA).
Своєю думкою Навратілова поділилась у соцмережі X:
"Я все ще вважаю, що це має поганий вигляд. Ми намагаємося не допускати допінг у спорт, а Яннік Сіннер – не такий. Ця тримісячна дискваліфікація нікому не допомагає. Принаймні, Яннік просто закриє це питання і матиме вимушену відпустку. Теніс програє у всьому".
Зазначимо, перша ракетка світу Сіннер був усунений від змагань на строк з 9 лютого по 4 травня через порушення антидопінгових правил.
Мартіна Навратілова – одна з найвидатніших тенісисток в історії. Вона 18-разова переможниця турнірів Grand Slam в одиночному розряді, а також володарка 41 титулу в парних змаганнях.