Легендарна екстенісистка висловилася про ситуацію з трансгендерами у жіночому спорті

Експерша ракетка світу, 18-разова переможниця турнірів "Великого шолома", чешка Мартіна Навратілова розповіла про своє ставлення до проблеми трансгендерів у жіночому спорті. На своїй сторінці у соцмережі Х вона написала наступне:

Я ненавиджу, що демократи повністю підвели жінок і дівчат у цьому дуже чіткому питанні про те, що жіночий спорт призначений лише для жінок.

Така реакція Навратілової, очевидно, була спричинена тим, що напередодні президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях.