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Легенда світового тенісу: Сьогодні я б не переїхала жити до США, там немає демократії

Станіслав Матусевич — 19 червня 2025, 13:31
Легенда світового тенісу: Сьогодні я б не переїхала жити до США, там немає демократії
Мартіна Навратілова
WTA

Видатна екстенісистка, 18-разова переможниця турнірів Grand Slam Мартіна Навратілова заявила, що в нинішній ситуації не іммігрувала б до США.

Інтерв'ю колишньої спортсменки наводить Marca.

Навратілова залишила Чехословаччину у 1975-му, адже не бачила свого майбутнього за комуністичного режиму. В 19-річному віці вона попросила політичного притулку в США прямо під час виступу на US Open. У 1981 році отримала американське громадянство. У 2008-му вже ексспортсменці повернули й громадянство Чехії.

Проте зараз Навратілова б не обрала США для імміграції.

"Якби я опинилася в тій самій ситуації, що й 1975-го, і мала б обрати країну для життя, це були б не США. Тому що зараз це вже не демократія.

Країна налаштована проти іммігрантів. Я маю на увазі, міністерство внутрішньої безпеки видворяє людей лише тому, що вони не підтримують порядку денного Дональда Трампа... бо не цілують кільце", – поділилася своєю точкою зору Навратілова.

Нагадаємо, що раніше Мартіна Навратілова висловлювалася про ситуацію з трансгендерами у жіночому спорті.

Дональд Трамп Мартіна Навратілова

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