Надаль назвав причини, через які вимушений пропустити Кубок Лейвера

Іспанський тенісист Рафаель Надаль (154) пояснив, чому вирішив знятися з Кубку Лейвера.

Його слова передає Eurosport.

"Наразі я не в тому положенні, щоб ставити якісь цілі. Я сказав, що гратиму до Олімпіади в Парижі, а там побачимо, і зараз я відпочиваю.

Психологічно все гаразд, жодних проблем. Я вдома, із задоволенням займаюся іншими справами і щодня тренуюсь так, як можу.

Так, я не зіграю, але тут немає жодної драми. Доводиться приймати такі рішення, така можливість була. Я давно не змагався. Буде інший гравець, який виступить краще", — сказав Надаль.