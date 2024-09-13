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Надаль назвав причини, через які вимушений пропустити Кубок Лейвера

Руслан Травкін — 13 вересня, 10:13
Надаль назвав причини, через які вимушений пропустити Кубок Лейвера
Рафаель Надаль
Instagram rafaelnadal

Іспанський тенісист Рафаель Надаль (154) пояснив, чому вирішив знятися з Кубку Лейвера.

Його слова передає Eurosport.

"Наразі я не в тому положенні, щоб ставити якісь цілі. Я сказав, що гратиму до Олімпіади в Парижі, а там побачимо, і зараз я відпочиваю.

Психологічно все гаразд, жодних проблем. Я вдома, із задоволенням займаюся іншими справами і щодня тренуюсь так, як можу.

Так, я не зіграю, але тут немає жодної драми. Доводиться приймати такі рішення, така можливість була. Я давно не змагався. Буде інший гравець, який виступить краще", — сказав Надаль.

Кубок Лейвера — виставковий турнір. На ньому не нараховуються очки до рейтингу APT.

Варто відзначити, що 38-річний Надаль розкритикував умови проживання в Парижі на Олімпіаді-2024.

великий теніс Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

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