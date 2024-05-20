Молчанов поступився на старті парного розряду турніру в Ліоні
Український тенісист Денис Молчанов та американець Еван Кінг поступилися аргентинцям Максімо Гонсалесу та Андресу Молтені в матчі першого кола парного розряду на турнірі ATP 250 в Ліоні (Франція).
Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:3. Пара українця жодного разу не подала навиліт, допустила одну подвійну помилку та використала 2 з 3 брейк-пойнтів.
ATP 250 — Lyon Open
Ліон, Франція
Ґрунт, парний розряд
Призовий фонд - $579,320
Перше коло, 20 травня
Максімо Гонсалес/Андрес Молтені (Аргентина) — Денис Молчанов (Україна)/ Еван Кінг (США) 6:3, 6:3
Нагадаємо, українець в парі з еквадорцем Дієго Ідальго теж невдало стартували на Челленджері в Турині.