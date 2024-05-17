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Молчанов та Ідальго поступилися на першому колі турніру в Італії

Микола Дендак — 17 травня, 12:38
Молчанов та Ідальго поступилися на першому колі турніру в Італії

Український тенісист Денис Молчанов та еквадорець Дієго Ідальго поступилися Роману Арнеодо з Монако та австрійцю Сему Вайссборну в матчі першого кола парного розряду на Челленджері в Турині (Італія).

Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 7:5. Пара українця 4 рази подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та не використала жодного з двох брейк-пойнтів.

Challenger
Турин, Італія
Ґрунт, парний розряд
Перше коло, 17 травня

Роман Арнеодо (Монако)/Сем Вайссборн (Австрія) — Денис Молчанов (Україна)/Дієго Ідальго (Еквадор) 6:2, 7:5

Напередодні Молчанов та Ідальго поступилися американцям Раяну Сеггерману та Патріку Трхаку в чвертьфіналі парного турніру в Австрії.

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Молчанов та Ідальго поступилися в чвертьфіналі парного турніру в Австрії

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