Майбутній суперник Чухаджяна зробив заяву перед другим боєм з українцем

Чемпіон IBF у напівсередній вазі американець Джарон Енніс (32-0, 29 КО) заявив, що не буде полювати на нокаут у другому поєдинку проти українця Карена Чухаджяна (24-2, 13 КО), але все одно завершить бій достроково.

Про це він розповів у коментарі Boxing News 24.

"Я готовий зробити заяву. Це буде ще один нокаут. Це другий бій на рідній землі, і цей поєдинок буде ще кращим.

Мене не хвилює, що було в першому бою. То був я, але я сам себе заплутав. Я просто думав лише про те, щоб нокаутувати його, і не отримував задоволення від бою. Коли я отримую задоволення і залишаюся собою, ось тоді й приходять нокаути. Цього разу я зроблю саме це.

Я влаштую шоу, виглядатиму добре і не буду полювати на нокаут. Я радий, що пройшов з ним усю дистанцію. Я закрив рота всім критикам, які казали, що я не зможу. Я пройшов 12 раундів легко. Я не задихався. Міг би пройти ще 15. У кожному бою вони знаходять щось, щоб сказати. Мені все одно. Я вийду, щоб бути собою, влаштувати шоу та отримати своє задоволення", – сказав Енніс.

Поєдинок Енніс – Чухаджян відбудеться 9 листопада у Філадельфії, США.

Нагадаємо, боксери провели бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.