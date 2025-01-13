Костюк: Я б не тисла руки росіянам до кінця кар'єри

Перша ракетка України Марта Костюк (17) заявила, що не хоче тиснути руку російським та білоруським тенісистам до кінця кар'єри.

Про це 22-річна киянка заявила після перемоги над японкою Нао Хібіно в першому колі Australian Open-2025.

"Що ж, я можу точно сказати, що поки війна триває, у жодному разі ми не потиснемо їм руки. Я не можу сказати про те, що відбуватиметься після неї. Особисто я б не тиснула їм руки до кінця моєї кар'єри. Але я не знаю... Це моя думка з цього приводу.

Як на мене, то нічого не змінилося особливо. Тому що я дивлюся на інші види спорту, на легку атлетику, наприклад, і цих спортсменів там немає. Тому я запитую себе, чому ж вони є в тенісі? У чому така різниця? Чому вони настільки привілейовані, що перебувають тут і змагаються. Тому я можу сказати за себе, що я точно не забула ні про війну, ні про інші речі".

Також українка розповіла про те, як прокидалася вночі від вибухів у Києві.

"Я не забуваю про це, тому що вся моя сім'я в Україні. І коли є ці обстріли ракетами і дронами, то я знаю про те, що моя сім'я там, що вони в небезпеці майже щоночі. І коли я сама була в Україні кілька місяців тому, то прокидалася посеред ночі від вибухів.

Я була в Києві, я була вдома. Я думаю, що досі є недостатнє розуміння того, що насправді ці країни роблять. Знаєте, люди вони реально не усвідомлюють всього цього повністю. І це дуже прикро, тому що все це відбувається близько до країн Європи, значно ближче, ніж усі думають. Тож я не знаю, як далі все розгортатиметься зараз, із новим президентом США, і з усім".

Наприкінці Марта Костюк подякувала журналістці за запитання та можливість нагадати усьому світу про війну в Україні.

"Ніхто не знає, що станеться. Але моя позиція незмінна. Дякую вам за ваше запитання, тому що я думаю, що про це треба знову нагадувати. Тому що, я думаю, ці люди вони зараз тут почуваються дуже комфортно. І я не думаю, що так має бути, коли в мене вдома відбувається щось подібне", – підсумувала Костюк.

У наступному раунді Марта Костюк зіграє з німкенею Юле Німаєр, яка сьогодні обіграла Маю Хвалінськую з Польщі.

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У ніч з 13 на 14 січня ще дві українки розпочнуть свій шлях на Australian Open. Даяна Ястремська зустрінеться з Маяр Шериф з Єгипту, а Ангеліна Калініна проведе поєдинок проти Онс Жабер з Тунісу.