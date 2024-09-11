Костюк пройшла до другого кола турніру у Любляні, сестри Колб та Завацька — вилетіли

Українська тенісистка Марта Костюк у парі з британкою Сумеєю Анано здолала словенок Зою Патернел та Каю Найзер у першому колі парного челленджера у Любляні, Словенія.

Матч тривав 1 годину та 44 хвилини. Пара українки 1 раз подала навиліт, допустила 11 подвійних помилок та реалізувала 7 із 17 брейк-пойнтів.

Також на цьому турнірі перше коло не зуміли подолати Надія та Марина Колб та Катерина Завацька, яка грала разом із словачкою Вікторією Грунчаковою.

Сестри Колб програли парі Жіл Тайхман (Швейцарія) та Ліна Гьорческа (Північна Македонія). Матч тривав 1 годину та 18 хвилин. Українки подали 1 ейс, зробили 3 подвійні помилки та використали 3 з 8 брейк-пойнти.

Завацька та Грунчакова зазнали поразки від пари Естель Касіно (Франція) і Анастасія Детюк (Чехія). Гра тривала 1 годину та 19 хвилин. Україно-словацький дует подав 1 подачу навиліт, допустив 1 подвійну помилку та реалізував 2 з 9 брейк-пойнтів.

Любляна Челленджер — WTA 125

Любляна, Словенія

Ґрунт, жінки, парний розряд

Перше коло, 10 вересня

Марта Костюк (Україна)/Сумея Анано (Велика Британія) — Зоя Патернел (Словенія)/Кая Найзер (Словенія) 7:6 (7:5), 6:4

Ліна Гьорческа (Північна Македонія)/Жіл Тайхман (Швецарія) — Надія Колб(Україна)/Марина Колб (Україна) 7:6 (7:5), 6:0

Естель Касіно (Франція)/Анастасія Детюк (Чехія) — Катаріна Завацька (Україна)/Вікторія Грунчакова (Словаччина) 6:3, 6:4

Нагадємо, що Завацька вилетіла з цього турніру і в одиночному розряді.