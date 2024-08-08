Марта Костюк — Еліна Світоліна: огляд українського дербі в Торонто

Українська тенісистка Марта Костюк (20) обіграла землячку Еліну Світоліну (34) у другому колі турніру WTA 1000 в Торонто.

Огляд матчу

Canadian Open — WTA 1000

Торонто, Канада

Призовий фонд — $6 795 555

Хард

Друге коло, 8 серпня

Марта Костюк (Україна) — Еліна Світоліна (Україна) 6:2. 2:6, 6:2

Це була друга зустріч тенісисток. Перший матч відбувся на Australian Open-2018, де перемогу здобула Світоліна — 6:2, 6:2.

Нагадаємо, у чвертьфіналі тенісного турніру на Олімпійських іграх-2024 Марта Костюк програла хорватці Донні Векич (21), яка в підсумку поступилася в фіналі.

Марта була єдиною представницею України в одиночному розряді на цій стадії. Еліна Світоліна у третьому колі поступилася чемпіонці Вімблдона Барборі Крейчиковій.