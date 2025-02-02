Марченко поступився сину видатного тенісиста у півфіналі кваліфікації челенджера у Брісбені
Український тенісист Ілля Марченко (528) поступився 16-річному австралійцю Крузу Г'юїтту (1259) у півфіналі кваліфікації турніру ATP Challenger Tour у Брісбені (Австралія).
Вже на початку гри, після двох стартових геймів першого сету українець відмовився від продовження гри через пошкодження.
Суперник Іллі - син видатного у минулому австралійського тенісиста Ллейтона Г'юїтта, експершої ракетки світу, володаря 30 титулів АТР, переможця двох турнірів "Великого шолома".
Brisbane QTC Tennis International #2 - ATP Challenger Tour 75
Брісбен, Австралія, хард
Призовий фонд – $100,000
Кваліфікація, перше коло
2 лютого
Круз Г'юїтт (Австралія) – Ілля Марченко (Україна) 1:1, відмова Марченка
У фіналі кваліфікації Г'юїтт-молодший зустрінеться зі співвітчизником Меттью Г'юмом (817).
Нагадаємо, що минулого тижня Марченко подолав кваліфікацію на турнірі аналогічного рівня та поступився у першому колі основной сітки американцю Крістіану Лангмо (403) - 4:6, 3:6