Марченко поступився сину видатного тенісиста у півфіналі кваліфікації челенджера у Брісбені

Український тенісист Ілля Марченко (528) поступився 16-річному австралійцю Крузу Г'юїтту (1259) у півфіналі кваліфікації турніру ATP Challenger Tour у Брісбені (Австралія).

Вже на початку гри, після двох стартових геймів першого сету українець відмовився від продовження гри через пошкодження.

Суперник Іллі - син видатного у минулому австралійського тенісиста Ллейтона Г'юїтта, експершої ракетки світу, володаря 30 титулів АТР, переможця двох турнірів "Великого шолома".

Brisbane QTC Tennis International #2 - ATP Challenger Tour 75

Брісбен, Австралія, хард

Призовий фонд – $100,000

Кваліфікація, перше коло

2 лютого

Круз Г'юїтт (Австралія) – Ілля Марченко (Україна) 1:1, відмова Марченка

У фіналі кваліфікації Г'юїтт-молодший зустрінеться зі співвітчизником Меттью Г'юмом (817).

Нагадаємо, що минулого тижня Марченко подолав кваліфікацію на турнірі аналогічного рівня та поступився у першому колі основной сітки американцю Крістіану Лангмо (403) - 4:6, 3:6