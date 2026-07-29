Син легенди світового тенісу виграв свій перший матч на рівні АТР

17-річний Круз Г'юїтт (612), син легендарного австралійського тенісиста, експершої ракетки світу та дворазового чемпіона турнірів Grand Slam Ллейтона Г'юїтта, здобув свою першу перемогу в основній сітці турнірів АТР.

На змаганні серії АТР 500 у Вашингтоні Круз, подолавши кваліфікацію, обіграв у першому колі американця Маркоса Гірона (85) із рахунком 6:3, 6:4.

Mubadala DC Open – АТР 500

Вашингтон, США, хард

Призовий фонд: $2,469,450

Перше коло, 28 липня

Круз Г'юїтт (Австралія) – Маркос Гірон (США) 6:3, 6:4

У наступному колі змагань Г'юїтт зіграє з переможцем матчу між першим сіяним австралійцем Алексом де Мінором (6) та греком Стефаносом Циципасом (51).

Нагадаємо, що два тижні тому Круз став фіналістом юніорського Вімблдона.