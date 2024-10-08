Цуренко прокоментувала перемогу над 34 ракеткою світу на великому турнірі в Китаї

Українська тенісистка Леся Цуренко (96) прокоментувала перемогу над британкою Кеті Бултер (34) на старті турніру WTA 1000 в Ухані, Китай.

Слова українки цитує портал "Великий теніс України".

"Я дуже щаслива, я дійсно отримала задоволення від свого часу на корті. Звичайно, Бултер – неймовірна тенісистка, мені було дуже важко обіграти її, але я просто рада тому, як я зуміла зіграти, і я також задоволена тим, яким був мій настрій на корті.

Що стосується наступного матчу проти Магди Лінетт, то ми вже зустрічалися кілька разів, це завжди були суперскладні поєдинки. Тому я схвильована і я готуюся до важкої битви", – сказала українська тенісистка в післяматчевому інтерв'ю на корті.

У наступному колі Леся зіграє проти польки Магди Лінетт (45), яка в першому колі пройшла росіянку Людмилу Самсонову (23).



