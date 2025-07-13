Скандал у фіналі Вімблдона: в Сіннера з трибун прилетіла пробка з-під шампанського

Італійський тенісист Яннік Сіннер, який щойно здобув свою першу перемогу на Вімблдоні, міг стати героєм не лише через гру, а й через справжній курйоз прямо на корті.

Під час фінального матчу проти Карлоса Алькараса, який тривав понад три години, в одному з моментів, коли Сіннер готувався подавати, з трибун раптово пролунало гучне "поп!" – пробка від пляшки шампанськогозлетіла просто в напрямку першої ракетки світу.

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На щастя, італієць залишився неушкодженим, але момент вийшов доволі напруженим.

Наступне ж оголошення на корті викликало посмішки:

"Леді та джентльмени, будь ласка, не відкривайте пляшки, коли гравці збираються подавати".

Сіннер, як справжній професіонал, зосередився і продовжив матч, у підсумку перегравши Алькараса у чотирьох сетах (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) та вперше у кар'єрі тріумфував на Вімблдоні.

Раніше повідомлялося, що Швьонтек отримала унікальну нагороду на честь перемоги на турнірі у Великобританії.