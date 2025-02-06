Квітова розповіла про свої очікування від повернення до великого тенісу після декрету

Ексдруга ракетка світу, дворазова переможниця Вімблдону Петра Квітова, яка цього тижня підтвердила своє повернення до великого тенісу після народження дитини, розповіла порталу tennisworldusa.org, що рада продовжити кар'єру.

"У березні мені виповниться тридцять п'ять років. Я ніколи не казала, що закінчую, і я рада, тому що мені зараз не потрібно змінювати жодних рішень. У мене завжди були відкриті двері", - сказала 34-річна тенісистка.

Незважаючи на те, що турнір в Остіні, на якому виступить Квітова, належить до категорії WTA 250, чешка не сподівається боротися там за титул.

"Мій теніс не на тому рівні, щоб я могла вигравати турніри, точно не в даний момент. Я буду щаслива, якщо виграю матч. Я хотіла би сказати людям, щоб не сподівалися на диво. Ми побачимо з часом, покращиться це чи ні. Звичайно, я тренуюся, роблю для цього все, що можу, і ми побачимо, куди це приведе", - заявила 31-разова переможниця турнірів WTA у одиночному розряді.