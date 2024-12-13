Крутих вийшов у півфінал турніру в Туреччині
Український тенісист Олексій Крутих (571) обіграв Іллю Шніцара (576) у чвертьфіналі турніру ITF M15 в Анталії (Туреччина).
Матч тривав 2 години 9 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:2.
У півфіналі суперником українця стане переможець матчу Томмазо Компаньюччі – Факундо Хуарес.
ITF M15
Анталія, Туреччина
Грунт
Призовий фонд – $15,000
1/4 фіналу, 13 грудня
Олексій Крутих (Україна) – Ілля Шніцар (Молдова) 6:4, 4:6, 6:2
Напередодні Крутих поступився колумбійцю Адрія Соріано Баррера у фіналі турніру ITF M15 в Іракліоні.