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Крутих вийшов у півфінал турніру в Туреччині

Олександр Булава — 13 грудня 2024, 12:16
Крутих вийшов у півфінал турніру в Туреччині

Український тенісист Олексій Крутих (571) обіграв Іллю Шніцара (576) у чвертьфіналі турніру ITF M15 в Анталії (Туреччина).

Матч тривав 2 години 9 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:2.

У півфіналі суперником українця стане переможець матчу Томмазо Компаньюччі – Факундо Хуарес.

ITF M15
Анталія, Туреччина
Грунт
Призовий фонд – $15,000
1/4 фіналу, 13 грудня

Олексій Крутих (Україна) – Ілля Шніцар (Молдова) 6:4, 4:6, 6:2

Напередодні Крутих поступився колумбійцю Адрія Соріано Баррера у фіналі турніру ITF M15 в Іракліоні.

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