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Коли не клеїться теніс: емоції Марти Костюк у програному матчі КБДК

Станіслав Матусевич — 12 квітня 2025, 18:54
Коли не клеїться теніс: емоції Марти Костюк у програному матчі КБДК
Марта Костюк
ФТУ

Марта Костюк під час програного поєдинку Селін Неф у матчевій зустрічі з командою Швейцарії в межах групи Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг не завжди могла стримувати свої емоції.

Після одного з програних геймів під час переходу 22-річна українка кілька разів сильно вдарила рукою по стільцю.

У підсумку, Костюк поступилася Неф з рахунком 4:6, 6:7(1).

Надалі на корт вийдуть перші ракетки України та Швейцарії, Еліна Світоліна (18) та Жиль Тайхманн (96). Завершуватиме програму матчу парна зустріч. Людмилі та Надії Кіченок протистоятимуть Селін Неф та Сюзан Бандеккі.

Для виходу в фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг збірній України достатньо виграти одну гру з двох, що залишилися.

Нагадаємо, що 10 квітня збірна Польщі розгромила команду Швейцарії з рахунком 3:0 у стартовому матчі групи Е. Наступного дня українки обіграли польок з таким же рахунком.

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Марта Костюк

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