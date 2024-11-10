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Завацька поступилась у фіналі парного розряду на турнірі в Калі

Олександр Булава — 10 листопада 2024, 00:56
Завацька поступилась у фіналі парного розряду на турнірі в Калі

Українська тенісистка Катаріна Завацька поступилась у фіналі парного розряду на турнірі WTA 125 у Калі (Колумбія).

Українка разом з хорваткою Тарою Вурт програли вирішальний матч Вероніці Ер'явец (Словенія)/Крістіна Младенович (Франція).

Зустріч тривала 1 годину 21 хвилину та завершилась з рахунком 6:2, 7:6(4). Зазначимо, що українка з хорваткою були близькими до перемоги у другій партії, однак за рахунку 5:2 в їх користь вони програли три наступні сети.

Cali Open – WTA 125
Калі, Колумбія, ґрунт
Призовий фонд – $115,000
Фіналу, парний розряд, 10 листопада

Вероніка Ер'явец (Словенія) / Крістіна Младенович (Франція) Катаріна Завацька (Україна)/Тара Вурт (Хорватія) 6:2, 7:6(4

Зазначимо, що Завацька завершила виступи в одиночному розряді ще у першому колі турніру, коли поступилась угорській тенісистці Панні Удварді (146).

Катаріна Завацька

Катаріна Завацька

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