Завацька поступилась у фіналі парного розряду на турнірі в Калі

Українська тенісистка Катаріна Завацька поступилась у фіналі парного розряду на турнірі WTA 125 у Калі (Колумбія).

Українка разом з хорваткою Тарою Вурт програли вирішальний матч Вероніці Ер'явец (Словенія)/Крістіна Младенович (Франція).

Зустріч тривала 1 годину 21 хвилину та завершилась з рахунком 6:2, 7:6(4). Зазначимо, що українка з хорваткою були близькими до перемоги у другій партії, однак за рахунку 5:2 в їх користь вони програли три наступні сети.

Cali Open – WTA 125

Калі, Колумбія, ґрунт

Призовий фонд – $115,000

Фіналу, парний розряд, 10 листопада

Вероніка Ер'явец (Словенія) / Крістіна Младенович (Франція) – Катаріна Завацька (Україна)/Тара Вурт (Хорватія) 6:2, 7:6(4

Зазначимо, що Завацька завершила виступи в одиночному розряді ще у першому колі турніру, коли поступилась угорській тенісистці Панні Удварді (146).