Завацька поступилась у фіналі парного розряду на турнірі в Калі
Українська тенісистка Катаріна Завацька поступилась у фіналі парного розряду на турнірі WTA 125 у Калі (Колумбія).
Українка разом з хорваткою Тарою Вурт програли вирішальний матч Вероніці Ер'явец (Словенія)/Крістіна Младенович (Франція).
Зустріч тривала 1 годину 21 хвилину та завершилась з рахунком 6:2, 7:6(4). Зазначимо, що українка з хорваткою були близькими до перемоги у другій партії, однак за рахунку 5:2 в їх користь вони програли три наступні сети.
Cali Open – WTA 125
Калі, Колумбія, ґрунт
Призовий фонд – $115,000
Фіналу, парний розряд, 10 листопада
Вероніка Ер'явец (Словенія) / Крістіна Младенович (Франція) – Катаріна Завацька (Україна)/Тара Вурт (Хорватія) 6:2, 7:6(4
Зазначимо, що Завацька завершила виступи в одиночному розряді ще у першому колі турніру, коли поступилась угорській тенісистці Панні Удварді (146).