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Алькарас та Звєрєв зіграють у фіналі Ролан Гаррос-2024

Микола Дендак — 9 червня, 09:40
Алькарас та Звєрєв зіграють у фіналі Ролан Гаррос-2024

У неділю, 9 червня, третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас зіграє проти німця Александера Звєрєва (4) у фіналі Ролан Гаррос-2024.

Вирішальний поєдинок турніру розпочнеться орієнтовно — о 15:30 за київським часом.

Для Карлоса це перший фінал Ролан Гаррос у кар’єрі. На його рахунку поки 2 титули Grand Slam — US Open-2022 і Вімблдон-2023. Своєю чергою Александер вдруге в кар'єрі зіграє у фіналі турніру серії Grand Slam після US Open-2020. Варто зазначити, що переможна серія Звєрєва триває 12 матчів.

В очних зустрічах наразі лідирує Алькарас на його рахунку 3 перемоги та лише 2 поразки.

У півфіналі іспанець в напруженому поєдинку здолав італійця Янніка Сіннера (2), а німець впевнено переміг норвежця Каспера Рууда (7).

Нагадаємо, напередодні польська тенісистка Іга Швьонтек виявилася сильнішою за італійку Ясміне Паоліні у фіналі турніру серед жінок.

Звєрєв Ролан Гаррос Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

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