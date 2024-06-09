Алькарас та Звєрєв зіграють у фіналі Ролан Гаррос-2024

У неділю, 9 червня, третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас зіграє проти німця Александера Звєрєва (4) у фіналі Ролан Гаррос-2024.

Вирішальний поєдинок турніру розпочнеться орієнтовно — о 15:30 за київським часом.

Для Карлоса це перший фінал Ролан Гаррос у кар’єрі. На його рахунку поки 2 титули Grand Slam — US Open-2022 і Вімблдон-2023. Своєю чергою Александер вдруге в кар'єрі зіграє у фіналі турніру серії Grand Slam після US Open-2020. Варто зазначити, що переможна серія Звєрєва триває 12 матчів.

В очних зустрічах наразі лідирує Алькарас на його рахунку 3 перемоги та лише 2 поразки.

У півфіналі іспанець в напруженому поєдинку здолав італійця Янніка Сіннера (2), а німець впевнено переміг норвежця Каспера Рууда (7).

Нагадаємо, напередодні польська тенісистка Іга Швьонтек виявилася сильнішою за італійку Ясміне Паоліні у фіналі турніру серед жінок.