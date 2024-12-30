Рейтинг ATP: Сачко, Урсу та Джавакян опустилися, Марченко – піднявся
У понеділок, 30 грудня, чоловіча асоціація тенісистів ATP оновила свій рейтинг.
Як і у випадку з рейтингом WTA, перша десятка найкращих тенісистів серед чоловіків не змінилася. Яннік Сіннер – перша ракетка світу з великим запасом очок перед Александром Звєрєвим.
Олександр Овчаренко зберіг за собою статус першої ракетки України, посідаючи при цьому 310-те місце світового рейтингу.
Відіграти позиції зміг тільки Ілля Марченко. Водночас Віталій Сачко, Вадим Урсу та Юрій Джавакян втратили своїх минулотижневих місць.
Рейтинг ATP (30 грудня)
1. Яннік Сіннер (Італія) – 11 830 очок
2. Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 915
3. Карлос Алькарас (Іспанія) – 7 010
4. Тейлор Фріц (США) – 5 100
5. Даніїл Медведєв (-) – 5 030
6. Каспер Рууд (Норвегія) – 4 255
7. Новак Джокович (Сербія) – 3 910
8. Андрєй Рубльов (-) – 3 760
9. Алекс де Мінор (Австралія) – 3 745
10. Григор Дімітров (Болгарія) – 3 350
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310 (310). Олександр Овчаренко (Україна) – 163
313 (313). Олег Приходько (Україна) – 161
387 (386). Віталій Сачко (Україна) – 122
392 (390). Вадим Урсу (Україна) – 121
516 (515). Юрій Джавакян (Україна) – 74
534 (534). Ерік Ваншельбойм (України) – 71
539 (540). Ілля Марченко (Україна) – 69
543 (543). Олексій Крутих (Україна) – 69
544 (544). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 68
Нагадаємо, що Ангеліна Калініна успішно подолала перше коло турніру WTA 500.