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Рейтинг ATP: Сачко, Урсу та Джавакян опустилися, Марченко – піднявся

Олексій Погорелов — 30 грудня 2024, 11:25
Рейтинг ATP: Сачко, Урсу та Джавакян опустилися, Марченко – піднявся
Ілля Марченко
Instagram Іллі Марченка

У понеділок, 30 грудня, чоловіча асоціація тенісистів ATP оновила свій рейтинг.

Як і у випадку з рейтингом WTA, перша десятка найкращих тенісистів серед чоловіків не змінилася. Яннік Сіннер – перша ракетка світу з великим запасом очок перед Александром Звєрєвим.

Олександр Овчаренко зберіг за собою статус першої ракетки України, посідаючи при цьому 310-те місце світового рейтингу.

Відіграти позиції зміг тільки Ілля Марченко. Водночас Віталій Сачко, Вадим Урсу та Юрій Джавакян втратили своїх минулотижневих місць.

Рейтинг ATP (30 грудня)

1. Яннік Сіннер (Італія) – 11 830 очок

2. Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 915

3. Карлос Алькарас (Іспанія) – 7 010

4. Тейлор Фріц (США) – 5 100

5. Даніїл Медведєв (-) – 5 030

6. Каспер Рууд (Норвегія) – 4 255

7. Новак Джокович (Сербія) – 3 910

8. Андрєй Рубльов (-) – 3 760

9. Алекс де Мінор (Австралія) – 3 745

10. Григор Дімітров (Болгарія) – 3 350

...

310 (310). Олександр Овчаренко (Україна) – 163

313 (313). Олег Приходько (Україна) – 161

387 (386). Віталій Сачко (Україна) – 122

392 (390). Вадим Урсу (Україна) – 121

516 (515). Юрій Джавакян (Україна) – 74

534 (534). Ерік Ваншельбойм (України) – 71

539 (540). Ілля Марченко (Україна) – 69

543 (543). Олексій Крутих (Україна) – 69

544 (544). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 68

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна успішно подолала перше коло турніру WTA 500.

ATP Ілля Марченко Віталій Сачко Олександр Овчаренко Олексій Крутих Ерік Ваншельбойм Вадим Урсу Олег Приходько Рейтинг ATP Юрій Джавакян

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