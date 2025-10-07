Краще зараз, ніж у 40: французька тенісистка збільшила груди і планує повернутися на корт
28-річна французька тенісистка Осеан Доден, відома своїм агресивним стилем гри та харизмою, відверто розповіла про зміну зовнішності.
Спортсменка зізналася, що скористалася вимушеною паузою у кар’єрі, аби здійснити давнє бажання – збільшити груди.
"Я давно про це думала. Після операції потрібно близько двох місяців на відновлення, тому зробити це під час сезону було неможливо. Подумала: якщо все одно беру перерву на пів року – чому б не зробити те, що хочеться? Краще зараз, ніж у 40, коли закінчу кар’єру", – зізналася Доден у коментарі RMC Sport.
Тенісистка жартома додала:
"Так, тепер вони не маленькі, але грати не заважають. Є спеціальні спортивні бюстгальтери. Я, мабуть, перша, хто виходить на корт після такої операції. Колись хтось мав бути першим!"
Нагадаємо, Доден виграла один титул WTA, 17 трофеїв ITF, а найвищим її досягненням у рейтингу WTA було 46-те місце. За свою кар’єру француженка заробила понад 2,7 мільйона доларів призових.
