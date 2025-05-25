Скандальна італійська блогерка оголила груди перед натовпом фанатів на честь чемпіонства Наполі

Італійська блогерка з Неаполя Луна Луонго, яка відома під псевдонімом Krippy Mami, порадувала місцевих фанатів на святкуванні чемпіонства.

Дівчина, яка відома пікантним контентом на OnlyFans, пообіцяла на початку сезону оголити свої груди перед натовпом вболівальників, якщо Наполі стане чемпіоном Італії.

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Напередодні підопічні Антоніо Конте у запеклій боротьбі випередили Інтер у турнірній таблиці, фінішувавши на першій сходинці в Серії А.

Луонго не стала шукати якихось виправдань, щоб не виконувати обіцянку, яку вона дала на більш ніж 100-тисячну аудиторію. Блогерка вийшла на балкон своєї квартири і просто підняла футболку перед шаленим натовпом фанатів, які залишися у захваті.

Дівчина поділилася відповідним відео у соцмережах, щоправда не з пікантного ракурсу.

Раніше повідомлялося, що відому ескортницю не пустили на стадіон клубу АПЛ через обіцянку "потішити" фанатів після матчу.