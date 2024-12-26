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Колишня перша ракетка світу дуже мило оголосила про свою другу вагітність

Олексій Погорелов — 26 грудня 2024, 18:48
Колишня перша ракетка світу дуже мило оголосила про свою другу вагітність
Ешлі Барті
Instagram Ешлі Барті

Колишня тенісистка Ешлі Барті знайшла незвичайний, проте дуже милий спосіб, як оголосити про свою другу вагітність.

Своєю радістю 28-річна австралійка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Там вона зробила дві справи за один раз. Чоловік Ешлі Гаррі Кіссік, професійний австралійський гольфіст, зробив сумісний пост з дружиною.

Вони привітали підписників з Різдвом, опублікувавши фото зі своїм сином, який стоїть біля ялинки. На хлопчику надіта футболка з написом: "Я буду великим братом". Сам пост вони підписали: "Щасливого Різдва вам від нашої зростаючої сім'ї!".

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Нагадаємо, що Ешлі Барті завершила професійну кар'єру у віці 25 років у 2022 році, перебуваючи у статусі першої ракетки світу та чинної переможниці Australian Open.

Барті стала першою австралійкою з 1978 року, яка виграла домашній турнір Великого шлему.

Раніше стало відомо, з ким розпочне парний сезон 2025 року перша ракетка України Марта Костюк.

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