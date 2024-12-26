Колишня перша ракетка світу дуже мило оголосила про свою другу вагітність

Колишня тенісистка Ешлі Барті знайшла незвичайний, проте дуже милий спосіб, як оголосити про свою другу вагітність.

Своєю радістю 28-річна австралійка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Там вона зробила дві справи за один раз. Чоловік Ешлі Гаррі Кіссік, професійний австралійський гольфіст, зробив сумісний пост з дружиною.

Вони привітали підписників з Різдвом, опублікувавши фото зі своїм сином, який стоїть біля ялинки. На хлопчику надіта футболка з написом: "Я буду великим братом". Сам пост вони підписали: "Щасливого Різдва вам від нашої зростаючої сім'ї!".

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Нагадаємо, що Ешлі Барті завершила професійну кар'єру у віці 25 років у 2022 році, перебуваючи у статусі першої ракетки світу та чинної переможниці Australian Open.

Барті стала першою австралійкою з 1978 року, яка виграла домашній турнір Великого шлему.

Раніше стало відомо, з ким розпочне парний сезон 2025 року перша ракетка України Марта Костюк.