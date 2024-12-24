Світоліна поділилася милими фото з донькою та песиком на засніженому фоні
Тенісистка Еліна Світоліна вирішилася поділитися із фанатами сімейною атмосферою, показавши нові фото з донькою.
Українська спортсменка показала милі знімки зі своєю донькою Скай і песиком, який також приєднався до ігор на снігу.
"Неслухняні проти чемних. Грайливий день", – написала Еліна в Інстаграмі.
Нагадаємо, одна з найбільш титулованих українських тенісисток розповіла, що мала пропозиції виступати під прапором іншої країни.
Світоліна також підтвердила, що повернулася до тренувань і має бажання виступити на Australian Open-2025. Наразі українка знаходиться на 23 місці в рейтингу WTA.