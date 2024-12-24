Світоліна поділилася милими фото з донькою та песиком на засніженому фоні

Тенісистка Еліна Світоліна вирішилася поділитися із фанатами сімейною атмосферою, показавши нові фото з донькою.

Українська спортсменка показала милі знімки зі своєю донькою Скай і песиком, який також приєднався до ігор на снігу.

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"Неслухняні проти чемних. Грайливий день", – написала Еліна в Інстаграмі.

Нагадаємо, одна з найбільш титулованих українських тенісисток розповіла, що мала пропозиції виступати під прапором іншої країни.

Світоліна також підтвердила, що повернулася до тренувань і має бажання виступити на Australian Open-2025. Наразі українка знаходиться на 23 місці в рейтингу WTA.