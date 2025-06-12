Сергій Стаховський: Україна буде битися

Український екстенісист Сергій Стаховський, який з початку повномасштабного вторгнення Росії став добровольцем і наразі проходить службу в ЦСО СБУ "Альфа", розповів про мету України у війні та власні причини стати на захист держави.

Інтерв'ю зі Стаховським наводить канал CNN.

"Я тут, щоб сказати: Україна буде битися. З підтримкою чи без неї – це нічого не змінює. Якщо – і ми сподіваємося, що цього не станеться – США повністю припинять допомогу, це не означає, що ми підпишемо мир із Росією. Їхня мета – знищити Україну, вбити всіх українців, стерти націю. Будь-яка мирна угода з Росією буде всього лише коротким перепочинком перед наступним повномасштабним наступом", – заявив Сергій.

Колишній тенісист повернувся з-за кордону, щоб стати до лав захисників України, з почуття власного обов'язку.

"Я повернувся не з почуття провини, а з почуття обов'язку. Це країна, в якій я народився, країна, яку я представляв протягом усієї своєї тенісної кар'єри. Що допомагає мені рухатися далі? Усе дуже просто – рівень ненависті, з яким ми стикаємося з боку ворога. Я бачив це на власні очі в перші роки війни, коли брав участь у різних операціях на передовій. Бачив, як вони вбивають і страчують наших полонених, офіцерів, цивільних українців. Це не вкладається в мене в голові, як таке взагалі може робити людина", – підсумував Стаховський.

Раніше повідомлялося, що Сергій Стаховський і Еліна Світоліна провели майстерклас для дітей у Львові.