Екстенісист, а нині військовий ЗСУ Олександр Долгополов провів майстерклас у Сумах

Станіслав Матусевич — 10 жовтня 2025, 13:51
Суспільне. Суми

Екстринадцята ракетка світу, а нині захисник України Олександр Долгополов провів 8 жовтня тенісний майстерклас для дітей у Сумах.

Про подію повідомляє Суспільне. Суми.

Наразі Долгополов є бійцем 425-го окремого батальйону безпілотних систем "ОЧІ" і несе службу на сумському напрямку. Однак за можливості поспілкуватися та чомусь навчити юних тенісистів доєднався до майстеркласу.

"Діти - це прекрасно. І що вони можуть тренуватися в такій час – це важливо. Бо у кожної дитини є мрії. І навіть в такий час вони продовжують за ними йти. Тому це добре", – пояснив Олександр.

Ексспортсмен не впевнений, чи вдасться виростити у Сумах майбутніх чемпіонів, однак впевнений, що намагатися це зробити потрібно.

"Важко сказати, чи вийде просто тут виростити дванадцяту ракетку світу – це дуже довгий шлях, і дуже багато чого має співпасти. Але почати звідси точно можна. І сподіваємося, що така дитина виросте".

Понад 20 юних тенісистів відвідали майстерклас Долгополова у Сумах.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна та Сергій Стаховський провели тенісний майстерклас для дітей у Житомирі.

