Відомий польський тенісист знявся з Вімблдону
Іменитий польський тенісист Губерт Гуркач (№39 АТР) пропустить Вімблдон-2025.
Про це ексшоста ракетка світу оголосив на своїй сторінці в Instagram.
"Непросто писати такі речі. Разом зі своєю командою я ухвалив рішення знятися з цьогорічного Вімблдона. Під час підготовки моє тіло відреагувало – подразнення синовіальної оболонки – що є частиною процесу відновлення після операції.
Йому потрібні відпочинок і лікування, і я маю прислухатися до свого тіла. Дякую за всю любов і підтримку — це неймовірно важливо для мене. Я скоро повернусь", – написав спортсмен.
Нагадаємо, Вімблдон-2025 стартує вже у понеділок, 30 червня, та триватиме до 13 липня. Найкращим результатом Гуркача на турнірі є півфінал 2021 року.
Сьогодні, 27 червня, відбулося жеребкування Вімблдону-2025.