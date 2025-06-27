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Відомий польський тенісист знявся з Вімблдону

Олег Дідух — 27 червня 2025, 17:35
Відомий польський тенісист знявся з Вімблдону
Instagram Губерта Гуркача

Іменитий польський тенісист Губерт Гуркач (№39 АТР) пропустить Вімблдон-2025.

Про це ексшоста ракетка світу оголосив на своїй сторінці в Instagram.

"Непросто писати такі речі. Разом зі своєю командою я ухвалив рішення знятися з цьогорічного Вімблдона. Під час підготовки моє тіло відреагувало – подразнення синовіальної оболонки – що є частиною процесу відновлення після операції.

Йому потрібні відпочинок і лікування, і я маю прислухатися до свого тіла. Дякую за всю любов і підтримку — це неймовірно важливо для мене. Я скоро повернусь", – написав спортсмен.

Нагадаємо, Вімблдон-2025 стартує вже у понеділок, 30 червня, та триватиме до 13 липня. Найкращим результатом Гуркача на турнірі є півфінал 2021 року.

Сьогодні, 27 червня, відбулося жеребкування Вімблдону-2025.

Вімблдон Губерт Гуркач

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