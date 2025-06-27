Відомий польський тенісист знявся з Вімблдону

Іменитий польський тенісист Губерт Гуркач (№39 АТР) пропустить Вімблдон-2025.

Про це ексшоста ракетка світу оголосив на своїй сторінці в Instagram.

"Непросто писати такі речі. Разом зі своєю командою я ухвалив рішення знятися з цьогорічного Вімблдона. Під час підготовки моє тіло відреагувало – подразнення синовіальної оболонки – що є частиною процесу відновлення після операції.

Йому потрібні відпочинок і лікування, і я маю прислухатися до свого тіла. Дякую за всю любов і підтримку — це неймовірно важливо для мене. Я скоро повернусь", – написав спортсмен.